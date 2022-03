Libia: premier Dbeibah, cessione potere solo con elezioni

(ANSA) - TUNISI, 13 MAR - "Alcuni cercano di perturbare la scena e diffondere notizie false. Oggi sto solo lavorando seriamente per le elezioni, attraverso le quali avranno termine tutti gli organi esistenti, a capo dei quali c'è il governo di unità". Lo ha scritto il primo ministro del governo di unità libico Abdulhamid Al Dbeibah su Twitter aggiungendo che "qualsiasi altra soluzione è un prolungamento della crisi e non sarà accettata dal popolo libico". Il riferimento è ad una possibile soluzione evocata dalle Nazioni Unite per una mediazione tra parti rivali in Libia per facilitare lo svolgimento delle elezioni. (ANSA).