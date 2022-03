Toro in fila davanti edicola Sardegna, foto e video virali

(ANSA) - TORTOLÌ, 13 MAR - Un grosso toro a passeggio per le strade del centro di Tortolì, in Ogliastra, nella Sardegna centro orientale. E' stato visto questa mattina da diversi cittadini che lo hanno immortalato in foto e video che sono diventati subito virali sui social. E c'è stato anche qualcuno che ha ironizzato, riferendosi agli aumenti dei prezzi delle ultime settimane: "contro il caro benzina si esce così". Intanto l'animale ha girato indisturbato per le strade, fermandosi davanti ad un edicola-tabacchi, quasi fosse in fila, in Piazza Fra Locci e allontanandosi sotto la pioggia all'uscita di un cliente mattiniero, in direzione del campo di calcio. Poi si è dileguato, ma le "prove" del suo passaggio in città sono state subito postate sui social network e rilanciate sulle chat. (ANSA).