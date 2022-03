Ucciso un giornalista americano. 30 missili su una base militare vicina al confine polacco: 35 morti. Tutta l'Ucraina sotto attacco russo

Un giornalista americano, Brent Renaud, è stato ucciso e un suo collega è stato ferito ad Irpin, nei sobborghi di Kiev, dalle forse russe. Lo annunciano le forze di sicurezza ucraine. Brent Renaud, e il collega rimasto ferito stavano filmando i profughi in fuga da Irpin quando sono stati sorpresi da colpi di arma da fuoco ad un checkpoint. Renaud è stato colpito al collo ed è morto all’istante mentre il collega è stato trasferito in ospedale. In un video sui social si può ascoltare la versione del giornalista ferito che racconta di come Renaud sia stato colpito al collo dai proiettili. «Stavamo filmando i profughi in fuga», dice. «Siamo profondamente rattristati dalla morte di Brent Renaud. Brent era un fotografo e un regista di talento che negli anni passati aveva collaborato con noi». Lo scrive il New York Times in un comunicato dopo l’uccisione di Renaud a Irpin. «Anche se aveva collaborato con il Nyt in passato (più recentemente nel 2015) non si trovava in missione in Ucraina per il quotidiano. Le prime informazioni riferiscono che lavorava per noi perchè è stato trovato con il tesserino del giornale che gli era stato dato per una missione anni fa», si legge ancora nella nota.

Il consigliere alla Sicurezza Nazionale della Casa Bianca incontrerà il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Yang Jiechi a Roma domani. Lo rende noto la Casa Bianca, sottolineando che l’incontro verterà anche sull'impatto della guerra della Russia in Ucraina. Sullivan incontrerà anche Luigi Mattiolo, il consigliere diplomatico del premier Mario Draghi.

Ormai tutta l’Ucraina è sotto attacco russo. Raid e bombardamenti si sono concentrati anche nella zona nord occidentale, del paese, quella al confine con la Polonia che fin qui era rimasta un pò ai margini del conflitto.

Le truppe russe hanno lanciato numerosi attacchi aerei sul centro internazionale per il mantenimento della pace e la sicurezza di Javoriv, che si trova più o meno a metà strada fra Leopoli e il confine polacco, a circa 25 km dall’Unione Europea. Nel centro era attivo anche personale straniero. Secondo le prime informazioni raccolte dai media internazionali, sarebbero stati lanciati sulla base una trentina di missili, ci sarebbero almeno 35 morti e 57 feriti.

L’attacco missilistico sulla base militare vicino a Leopoli ha ucciso 35 persone. Lo hanno detto i servizi di soccorso al Guardian. Il numero delle vittime è di molto maggiore a quello annunciato finora dalle autorità, mentre la stessa fonte conferma che i feriti sarebbero 57. E’ cessato l’allarme antiaereo a Leopoli. Lo riferisce l’inviata dell’ANSA. Sono 30 i missili cruise che la Russia ha lanciato contro la base militare di Yavoriv che si trova a 20 km dal confine ucraino-polacco. Nell’attacco sono rimasti uccisi almeno 35 persone mentre i feriti sono 134. La struttura ospita un Centro internazionale per il mantenimento della pace e la sicurezza nell’ambito del programma di partenariato Ucraina-Nato per la pace e si trova 40 chilometri a nordest di Leopoli. Lo riferiscono diversi media internazionali.