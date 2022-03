Ucraina: altri 30 profughi verso Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAR - Sono oltre 30, accompagnati dalle mamme adottive, i bambini ucraini raggiunti al confine con la Romania dalla missione dell'Unione Interparlamentare, promossa dal deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, insieme al console onorario dell'Ucraina in Sardegna, Anthony Grande. Ora il gruppo, già a bordo di un bus, farà rientro verso la Romania per preparare il viaggio verso la Sardegna, dove giovedì scorso sono arrivati, sempre con l'Unione Interparlamentare, altri 60 bambini. Non si tratta della sola missione che è partita sabato dall'Isola per raggiungere il confine tra Ucraina e Polonia. In viaggio c'è di nuovo la rete Anas Sanità con tre van da 9 posti carichi di medicinali e apparecchiature sanitarie tra le quali una sterilizzatrice per ferri chirurgici che serviranno per l'ospedale di Leopoli. A guidare la missione il vice presidente regionale della rete associativa Pier Paolo Pintus. L'obiettivo è prelevare una ventina di profughi (mamme con bambini) in fuga da Kharkiv. Inoltre è in viaggio anche la missione della colonna mobile di Prociv Italia attivata per l'emergenza Ucraina con volontari provenienti da Sardegna, Lazio, Liguria e Lombardia. (ANSA).