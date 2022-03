Covid, Molise da oggi in bianco,contagi e ricoveri invariati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 MAR - Il Molise, dopo un mese in giallo, da oggi torna a essere zona bianca, mentre i dati della settimana appena trascorsa evidenziano una situazione di stallo della pandemia a livello locale. Nei sette giorni appena trascorsi infatti i nuovi contagi sono stati 1.877, un dato praticamente invariato rispetto ai 1.881 positivi della settimana precedente: appena 4 contagiati in più. E' stato però processato un numero maggiore di tamponi (oltre mille in più) e dunque il tasso di positività scende: ora è al 14,9 per cento contro il 16,5 di lunedì scorso. Il numero degli attualmente positivi invece sale e passa da 6.039 a 6.721: oggi sono 682 in più, rispetto a lunedi', scorso i malati di Covid in regione. Invariata la situazione dei ricoveri: sempre 27 i pazienti al Cardarelli, e sempre 2 i posti occupati in terapia intensiva. In calo i decessi, sono stati 4 nell'ultima settimana (6 in quella precedente), ma diminuiscono anche i guariti, 1.159 (erano stati 2.399 nel periodo precedente). (ANSA).