India:suor Joseph Michael nuova Superiora ordine Madre Teresa

(ANSA) - NEW DELHI, 14 MAR - Suor M. Joseph Michael è la nuova Superiora delle Missionarie della Carità, la congregazione di Madre Teresa. L'annuncio è stato dato oggi dalla portavoce dell'ordine, Sunita Kumar, al termine del lavoro del capitolo delle Missionarie della Carità tenutosi a Calcutta, nella casa madre delle Missionarie, al quale hanno partecipato rappresentanti di tutte le comunità dell'ordine, presente in 110 Paesi del mondo. Joseph, 68 anni, è la terza consorella ad assumere la guida delle Missionarie dopo la scomparsa, nel 1997, di Madre Teresa, la Nobel di origine albanese proclamata santa ; fino a 15 mesi fa suor Joseph era l'assistente generale di suor Prema e attualmente era la superiora dell'ordine in Kerala. Suor Joseph sostituisce Suor Prema, la suora di origini tedesche che ha guidato per due mandati le Missionarie della Carità dal 2009 a oggi e ha chiesto nei mesi scorsi di essere sostituita per ragioni di salute. Prima di suor Prema, le Missionarie dal sari bianco con la striscia blu erano state guidate dalla nepalese suor Nirmala Joshi, che ha fondato il ramo contemplativo delle suore. La nuova Superiore Generale "è la prima indiana a ricoprire l'incarico: entrata nell'ordine a 20 anni, è stata tra le più strette collaboratrici di Madre Teresa" ha detto suor Kumar. Alla fine del 2021 le Missionarie della Carità sono state oggetto di ripetuti controlli fiscali da parte del governo indiano, che il giorno di Natale ha annunciato la sospensione dei conti e dei finanziamenti dall'estero, per poi ritirare la decisione. (ANSA).