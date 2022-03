Ucrania: tassisti spagnoli organizzano carovana per rifugiati

(ANSA) - MADRID, 14 MAR - Circa 3.000 chilometri su strada per attraversare l'Europa da est a ovest e una sola missione: garantire una via di fuga a famiglie ucraine in fuga dagli orrori della guerra in patria. È il viaggio in programma oggi e domani per più di 60 tassisti spagnoli, che hanno organizzato una "carovana" di 30 veicoli da nove posti partiti lo scorso venerdì da Madrid verso la Polonia e ora pronti a completare il percorso inverso. Lo racconta il quotidiano El Mundo, che ha seguito tutto il viaggio d'andata. Un viaggio, aggiunge la testata, caratterizzato da imprevisti e cambi di programma a causa della situazione incerta nelle aree più orientali dell'Unione Europea. I taxi partiti da Madrid erano carichi di materiale di prima necessità per i rifugiati. Al ritorno, a bordo ci saranno invece soprattutto donne e bambini in cerca di un luogo sicuro. (ANSA).