Diverse città della Spagna avvolte dalla sabbia del Sahara. Raccomandate le mascherine

Un intenso episodio di caligine provocato nelle ultime ore da una perturbazione atmosferica ha fatto sì che diverse città della Spagna siano avvolte stamattina da una coltre di fango e sabbia del Sahara. Il fenomeno, abituale alle isole Canarie ma non in altre zone del Paese & - si può percepire a occhio nudo per la riduzione della visibilità o per uno strato di polvere rossastra accumulatosi sulle auto parcheggiate, ad esempio nella capitale Madrid e in zone limitrofe.

Le prime zone interessate dall’episodio di caligine sono state aree del sud-est come le province di Murcia e Almeria, già nella giornata di ieri. Secondo l’Agenzia statale di meteorologia (Aemet), in diverse zone del centro della Spagna qualità dell’aria oggi sarà «sfavorevole» o «molto sfavorevole». Gli esperti consigliano di ridurre le attività all’aperto, in particolare nel caso di persone con problemi respiratori. Raccomandato l’uso di mascherine.

Foto tratta dal profilo Twitter della Rae, l'«Accademia della Crusca» spagnola