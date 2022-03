In Umbria impennata nuovi casi ma ricoveri stabili

(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Ricoveri Covid sostanzialmente stabili in Umbria, 172, uno in più di lunedì, quattro dei quali nelle terapie intensive, uno in meno, nonostante l'impennata di nuovi contagi. Registrati altri quattro morti. Lo riporta il sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 2.746 nuovi casi e 1.357 guariti. Gli attualmente positivi salgono del nove per cento e sono ora 16.816, 1.385 in più. I tamponi analizzati sono stati 2.664 e i test antigenici 11.826 con un tasso di positività sul totale del 18,95 per cento contro il 20,8 di lunedì. (ANSA).