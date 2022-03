Roma: nuova flotta con 100 moto per i vigili urbani

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Presentata in piazza del Campidoglio la nuova flotta, con 31 motoveicoli Guzzi in rappresentanza, delle 100 moto in dotazione alla polizia di Roma capitale. La presentazione è avvenuta alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dal capo della polizia locale Ugo Angeloni. ''E' un piacere essere qui, ringrazio il comandante Angeloni. Queste nuove moto, più sicure, efficienti e meno inquinanti, sono molto importanti per una maggiore e migliore presenza del corpo in città. Questa inaugurazione prepara a ulteriori interventi di rinnovamento del parco mezzi, anche con nuovi veicoli meno inquinanti'', ha detto Gualtieri. Angeloni ha spiegato che ''la nuova flotta di motoveicoli sarà in gran parte destinata al Gruppo pronto intervento traffico. Si tratta di un importante rinnovamento della dotazione degli strumenti per lo svolgimento dei nostri compiti - ha sottolineato -. Il gruppo Pronto intervento traffico è quello principalmente al servizio degli interventi mirati sulla mobilità cittadina. E' un reparto che interviene su tutto il territorio con attività specifiche e che ultimamente è in supporto anche presso l'aeroporto di Fiumicino''. (ANSA).