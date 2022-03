Scomparsa la giornalista russa del blitz anti-guerra in tv

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - La giornalista russa Maria Ovsyannikova, che ieri ha interrotto il telegiornale della tv di Stato con un cartello in mano per protestare contro la guerra in Ucraina, è scomparsa. Lo riferisce la Cnn che cita il suo avvocato. "Non riusciamo a trovarla", ha detto Dmitry Zakhvatov dopo che inizialmente gli amici della donna avevano detto che si trovava al dipartimento di polizia di Ostankino, a Mosca. (ANSA).