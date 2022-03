Ucraina: 50 profughi arrivano in Sardegna con 2 missioni

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAR - Come per le prime due missioni che hanno portato in Sardegna circa 160 profughi ucraini, stanno per rientrare, nello stesso giorno, le due carovane di solidarietà che sono ripartite per il confine ucraino per andare a prendere donne e e bambini che saranno ospitati in comunità e famiglie dell'Isola. Arriveranno con un volo militare gli sfollati recuperati al confine con la Romania dalla missione dell'Unione Interparlamentare, promossa dal deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, insieme al console onorario dell'Ucraina in Sardegna, Anthony Grande. Ora una trentina sono ospitati nella foresteria della squadra di calcio del Bucarest in attesa di un'altra famiglia di 4 persone che sta arrivando dall'Ucraina, ma nelle prossime ore la comitiva potrebbe aumentare. Per loro, a disposizione, è stato messo un volo militare che arriverà a Elmas domani. Sono 21, 12 donne e 9 bambini, invece i cittadini ucraini che sono stati prelevati al confine con la Polonia (Medyka) dalla missione della Rete Anas Sanità Sardegna. Viaggiano con tre minivan da 9 posti e arriveranno stasera a Livorno per imbarcarsi sul traghetto per Olbia e raggiungere domani Cagliari. A circa 10 km dal confine ucraino la missione ha lasciato un carico di medicinali e strumenti chirurgici destinati all'ospedale di Leopoli. E un altro carico di medicine e altri beni sono stati portati a Varsavia dall'associazione Prociv di Assemini nel tardo pomeriggio di ieri. (ANSA).