Ucraina, Mosca impone sanzioni su Biden e Blinken

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAR - La Russia impone sanzioni sul presidente americano Joe Biden e il segretario di stato Usa Antony Blinken. Lo afferma il ministero degli Esteri russo citato dall'agenzia Bloomberg. Le sanzioni includono il blocco di ingresso in Russia e il congelamento di asset. Il ministero degli Esteri russo precisa quindi che le sanzioni non impediscono contatti ad alto livello se necessario. La Tass, citando lo stesso dicastero russo, scrive che Mosca ha vietato al presidente degli Starti Uniti Joe Biden di entrare in Russia. (ANSA).