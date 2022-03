Ue, Putin sta distruggendo il futuro della Russia

(ANSA) - BRUXELLES, 15 MAR - "Putin sta distruggendo il futuro del Paese". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Eric Mamer nel punto stampa quotidiano, commentando le notizie di numerosi russi in fuga dalla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. "La situazione in Ucraina continua ad essere drammatica - ha aggiunto il portavoce Peter Stano -. Continuiamo a condannare con forza i bombardamenti in corso di obiettivi civili in Ucraina e più di recente del centro di Kiev e il protrarsi del brutale assedio della città di Mariupol". Sono "attacchi deliberati contro i civili e le infrastrutture civili da parte delle truppe russe: sono vergognosi e riprovevoli. "Costituiscono una grave violazione del diritto umanitario internazionale. Chiediamo alla Russia di fermarlo immediatamente e coloro che sono responsabili di queste gravi violazioni e crimini di questa guerra saranno ritenuti responsabili". "Applaudiamo i coraggiosi cittadini russi amanti della pace che osano esprimere la loro opposizione a questa guerra di Putin, nonostante tutte le restrizioni esistenti" ha aggiunto Stano citando l'esempio della giornalista russa Marina Ovsyannikova: "ha preso una posizione morale coraggiosa per obiettare le bugie del Cremlino e la propaganda in diretta su un canale televisivo controllato dallo stato". "Successivamente Marina è stato arrestata ed è scomparsa, i suoi avvocati non sono autorizzati a contattarla. L'apparato statale continua la sua operazione contro l'opposizione interna contro la popolazione amante della pace interna negando loro i diritti e le libertà fondamentali come la libertà di opinione e di espressione". (ANSA).