Covid: un decesso e 653 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 16 MAR - In Alto Adige si è verificato un nuovo decesso da Covid-19. Lo comunica l'Azienda sanitaria altoatesina che informa anche che sono 652 i nuovi casi di Covid accertati in Alto Adige. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 659 tamponi Pcr e registrato 30 nuovi casi positivi. Inoltre 622 test antigenici dei 4.578, eseguiti ieri, sono risultati positivi. Sono 54 (-6) i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e 31 quelli nelle strutture private convenzionate (postacuti), mentre rimane stabile a 3 il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono 13 (+3) i pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco. Le persone in quarantena attualmente in Alto Adige sono 6.520, ovvero 127 in meno rispetto a ieri. (ANSA).