Ucraina, la prima ballerina del Bolshoi lascia la Russia

(ANSA) - PARIGI, 16 MAR - La prima ballerina del Bolshoi, Olga Smirnova, ha lasciato il teatro moscovita per entrare nel Balletto nazionale olandese, che ne dà l'annuncio in un comunicato. "Smirnova è stata esplicita nella sua recente denuncia dell'invasione russa dell'Ucraina che rende insopportabile per lei continuare a lavorare nel suo Paese", afferma il Balletto nazionale olandese. (ANSA).