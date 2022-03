Zelensky, Biden sei il leader del mondo e della pace

(ANSA) - WASHINGTON, 16 MAR - "Biden, essere il leader del mondo vuol dire essere leader della pace". Lo ha detto in inglese il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al congresso americano. Il leader ha mostrato un video dell'Ucraina sotto le bombe. E poi si è rivolto in inglese agli americani. "Oggi non solo aiutate noi ma anche tutta l'Europa e tutto il mondo ad essere liberi". (ANSA).