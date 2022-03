A Mariupol si stimano almeno 20 mila morti civili. Sepolti in fosse comuni. Zelensky: "Putin ha già superato tutte "linee rosse", uccisi più di 100 bambini" In aggiornamento

Attacco aereo nell’Oblast’di Kharkiv, bombe su una scuola

La Russia ha attaccato nella notte la città di Merefa nell’Oblast’di Kharkiv, nella parte orientale dell’Ucraina. Gli amministratori locali hanno riferito che ci sono vittime tra i militari ucraini. Lo riporta The Kyiv Independent. Merefa, che ha 21.500 residenti, è stata colpita da un attacco aereo, una scuola locale è stata danneggiata e il centro comunitario locale distrutto.

Vicesindaco, a Mariupol le persone sepolte in fossi comuni

"L'80-90% è stato bombardato. Civili soffrono mancanza acqua. Almeno 20 mila morti. Le persone seppellite in fosse comuni"

« A Mariupol i russi non consentono alla gente del posto di entrare nei cimiteri e le persone devono essere seppellite in un parco nel centro della città. Lo ha affermato il vicesindaco Sergei Orlov in un’intervista a Forbes Ucraina, riportata dall’agenzia ucraina Unian. «Li seppelliamo per lo più in fosse comuni. Li seppelliamo nel City Garden (Children's Central Park of Culture and Recreation), in centro. Alcuni sono sepolti nei loro cortili», ha detto Orlov. Secondo lui, al 13 marzo c'erano 2.358 morti in città. Tuttavia, questi sono solo quelli che sono identificati.

Mariupol prima era una città di 400.000 mila persone, da tre settimane è in condizioni di sopravvivenza senza acqua, corrente elettrica. Viene colpita da missili in continuazione, anche i convogli umanitari vengono bombardati. Si stima che le perdite civili siano 20 mila. Ieri è stato bombardato il teatro della città dove si rifugiavano 1200 donne e bambini. C'erano segnali che all’interno c'erano i bambini, ma il mostro ha colpito lo stesso». Lo ha detto i l ministro della Difesa ucraina, Oleksii Reznikov, in collegamento con le commissioni Esteri e Difesa del parlamento europeo. («Non è rimasto un solo edificio integro a Mariupol, nella regione di Donetsk, o è distrutto o è danneggiato. Credo che l’80-90% sia stato bombardato». Lo ha affermato il vicesindaco della città Sergei Orlov in un’intervista a Forbes Ucraina. «Le infrastrutture sono quasi inesistenti e i residenti soffrono per la mancanza d’acqua - ha raccontato - hanno sciolto la neve, raccolta nelle pozzanghere e scaricata dalle batterie». Orlov ha ribadito che la città ha un disperato bisogno di un corridoio umanitario e di un’evacuazione.

Zelensky, Putin ha già superato tutte "linee rosse"

"Cosa aspettano? Che uccida altre centinaia di bambini?"

«Credo che la Russia abbia già oltrepassato tutte le linee rosse quando ha iniziato a bombardare i civili». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista di stanotte alla Nbc. «Hanno ucciso più di 100 bambini e non capisco davvero il significato di 'linea rossà: cos'altro devono aspettare, di lasciare che i russi uccidano 200-300-400 bambini?».