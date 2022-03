La Francia sospende la pena all'indipendentista corso ferito

(ANSA) - PARIGI, 17 MAR - La Francia ha deciso la sospensione della pena per Yvan Colonna, l'indipendentista corso condannato all'ergastolo e gravemente ferito in un'aggressione nel carcere di Arles lo scorso 2 marzo. L'aggressione di Colonna è stata all'origine della fiammata di violenze in Corsica nelle ultime 2 settimane, dopo la quale il governo ha annunciato un'apertura verso l'autonomia dell'isola. (ANSA).