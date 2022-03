Ponte Genova: rinvio a giudizio atteso per il 7/4

Deciderà il 7 aprile il giudice dell'udienza preliminare Paola Faggioni sul rinvio a giudizio e i patteggiamenti per il crollo del ponte Morandi. Oggi hanno replicato i pubblici ministeri e alcuni difensori. Le discussioni hanno riguardato l'uso dei software, l'accesso agli atti e i tempi per la difesa per la loro consultazione. Sono 59 le persone imputate. Le due società Aspi e Spea ieri hanno chiesto di patteggiare circa 30 milioni di euro. (ANSA).