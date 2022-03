"Possibile accordo entro 10 giorni, ma per gli ucraini la guerra non finirà lì". Raid a nord di Kiev: morto un bambino di due anni. Distrutto il 90% degli edifici di Mariupol - In aggiornamento

«Potrebbero essere necessari da pochi giorni a una settimana e mezza per trovare un accordo sui punti controversi» nei negoziati tra le delegazioni russa e ucraina. Lo dice il capo negoziatore ucraino Mykhailo Podolyak in un’intervista ai media polacchi. «La firma di un accordo di pace porrà fine alla fase acuta del conflitto, ci permetterà di onorare tutti coloro che sono stati uccisi e iniziare la ricostruzione del Paese. Ma dubito che per gli ucraini la guerra finirà lì, non dopo tutto quello che abbiamo passato», aggiunge il consigliere di Zelensky.

Un bambino di due anni è morto e quattro persone sono rimaste ferite in un bombardamento delle truppe russe a Novy Petrivtsi, nell’oblast di Kiev, a nord della capitale. Lo ha comunicato la polizia locale, secondo quanto riporta l’agenzia ucraina Ukrinform. «Oggi, con l’artiglieria pesante, il nemico ha sparato sugli edifici residenziali nel distretto di Vyshhorod - si legge nel comunicato della polizia della regione di Kiev - Un grattacielo è stato distrutto, le case vicine sono state danneggiate. Al momento si registra la morte di un bambino di due anni e quattro persone ferite.

«Dobbiamo essere uniti, noi lo siamo di certo. Ma la brutalità di Putin, quello che sta facendo e quello che stanno facendo le sue truppe in Ucraina è solamente inumano": lo h detto il presidente americano Joe Biden nel video collegamento dallo Studio Ovale con il premier irlandese Micheal Martin, in occasione del Saint Patrick's day.

Le autorità della città assediata di Mariupol, nel sud est dell’Ucraina, hanno affermato che il 90% degli edifici della città è stato distrutto dalle forze russe nei bombardamenti quotidiani della città. Lo riferisce la Bbc.

L’operazione in Ucraina porterà alla luce i «traditori» all’interno della Russia, ha detto il Cremlino facendo eco alle precedente appello del presidente Vladimir Putin a «purificare» la società russa. «In queste situazioni, molte persone si mostrano come traditori», ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. «Svaniscono dalle nostre vite da soli. Alcuni lasciano i loro posti, altri lasciano il Paese. E’ così che sta avvenendo la purificazione», ha detto Peskov aggiungendo tuttavia che la «stragrande maggioranza» dei russi sostiene Putin.

Nuovo attacco a Karkiv, 21 morti. Ma gli attacchi delle milizie russe non si fermano. Almeno 21 persone sono morte in seguito ad un bombardamento vicino a Kharkiv, ha riferito la procura della seconda città ucraina, nell’est del Paese.

Zelensky parlerà ai deputati e senatori italiani, in videoconferenza, con la Camera e il Senato a Montecitorio il 22 marzo alle ore 11.00.

Il presidente russo Vladimir Putin potrebbe avere un incontro faccia a faccia con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, come riporta il quotidiano Sabah, parlando ad una conferenza stampa congiunta con l’omologo ucraino Dmytro Kuleba durante una visita a Leopoli in Ucraina. Oggi c'è stata una telefonata tra il presidente turco Erdogan e il leader russo.