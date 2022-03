Scoppia un incendio in casa a Lecce, muore una 46enne invalida. Salvi i genitori

Una donna di 46 anni è morta in un incendio divampato nella sua abitazione, al secondo piano di una palazzina a Salice Salentino, in provincia di Lecce. La vittima si chiamava Luana di Candia. La donna, a quanto si apprende, era disabile, costretta a letto da una patologia e respirava con una bombola di ossigeno. Il rogo sarebbe stato causato da un corto circuito partito nella stanza della vittima. I genitori, che erano in casa al momento dell’incendio, sono stati salvati dai Vigili del fuoco che ancora stanno operando sul posto dove sono intervenuti anche i carabinieri.