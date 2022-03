Si dimette consiglio Castelrotto in rotta con sindaco no vax

(ANSA) - BOLZANO, 17 MAR - L'intero consiglio comunale di Castelrotto, in Alto Adige, si è dimesso in protesta contro il sindaco Andreas Colli, che in questi mesi ha assunto in più occasioni posizioni no vax. La famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso - scrive il portale news Salto.bz - sarebbe stato il diniego del primo cittadino di farsi vaccinare, nonostante abbia più di 50 anni. In merito all'obbligo di Super green pass in consiglio comunale, Colli aveva risposto che l'avrebbe controllato lui di persona. All'ultima seduta però non avrebbe controllato i qr dei consiglieri e non avrebbe neanche lasciato l'aula. A questo punto le delibere rischiavano di essere annullate. Nei prossimi giorni la giunta provinciale dovrà nominare un commissario che guiderà il centro turistico alle elezioni comunali. Secondo Salto.bz, Colli potrebbe ricandidarsi con una lista no vax. (ANSA).