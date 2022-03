Giustizia:Demanio,'al via iter per più grande parco urbano Bari'

(ANSA) - BARI, 18 MAR - "Il Parco della Giustizia con i suoi 11 ettari circa sarà per estensione il più grande parco urbano di Bari". Lo ribadisce in una nota l'Agenzia del Demanio che con i suoi tecnici sta effettuando in questi giorni una serie di sopralluoghi nelle ex Casermette dove sorgerà il Parco, in vista delle attività di bonifica dell'area e di abbattimento degli edifici presenti. Con la pubblicazione del concorso di progettazione nelle scorse settimane è stato avviato l'iter di realizzazione del Parco, che ha come obiettivo la restituzione alla città di un'area che attualmente è un "vuoto urbano", attraverso la sua "trasformazione in un luogo aperto ai cittadini in grado di ospitare, all'interno di un vasto parco ad uso pubblico per la socialità e per l'aggregazione collettiva, uffici atti a restituire al Ministero della Giustizia una logistica di adeguato decoro e di massima efficienza nel completo rispetto dell'ambiente e del cittadino". Il concorso - ricorda il Demanio - nel prevedere la realizzazione di edifici ad alta tecnologia improntati al massimo efficientamento energetico, impone la realizzazione di un grande parco lineare, connesso con la città e gli altri assi di verde, costituito da percorsi pedonali, aree attrezzate e aree boschive, aree verdi relax, dotate di attrezzature a carattere urbano fruibili dall'intera cittadinanza nel massimo rispetto delle alberature di pregio già esistenti, che saranno affiancate da nuove essenze arboree autoctone con viali alberati pedonali. Si prevede il completamento del primo lotto entro la prima metà del 2025 con la realizzazione del parco e dell'edificio di Tribunale penale e Procura della Repubblica. Nel processo di progettazione e realizzazione saranno coinvolti i residenti del quartiere e gli studenti. (ANSA).