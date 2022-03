Mafia: in bene sequestrato totem con tutti 1055 nomi vittime

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Un'installazione per ricordare tutte le vittime di mafia in un luogo simbolo della lotta alla criminalità organizzata. In occasione della 27esima Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, lunedì 21 marzo. La Tela, osteria sociale che sorge all'interno di uno stabile sottratto alla 'ndrangheta, insieme con Libera e l'associazione culturale Articolonove, inaugura la prima installazione in Italia che riporta tutti i 1.055 nomi delle persone che hanno perso la vita a causa della criminalità organizzata. Un totem giallo ricorderà a tutti il sangue versato dalla mafia e dalle organizzazioni criminali. "Leggere i nomi delle vittime, scandirli con cura, è un modo per far rivivere quegli uomini e quelle donne, bambini e bambine, per non far morire le idee testimoniate, l'esempio di chi ha combattuto le mafie a viso aperto e non ha ceduto alle minacce e ai ricatti che gli imponevano di derogare dal proprio dovere professionale e civile, ma anche le vite di chi, suo malgrado, si è ritrovato nella traiettoria di una pallottola o vittima di potenti esplosivi diretti ad altri", spiegano i promotori dell'iniziativa. (ANSA).