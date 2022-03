«Sulla neutralità dell'Ucraina le posizioni sono vicine», per Kiev "il conflitto finirà in 2-3 settimane". Telefonata di due ore tra Biden e Xi. Stadio strapieno per Putin

Alcuni titolari degli Eurobond emessi dalla Russia hanno ricevuto il pagamento degli interessi sulle loro obbligazioni. Le cedole, riporta Bloomberg, sono state pagate in dollari. L’esatto adempimento, nella valuta in cui i bond sono denominati, scongiura al momento il rischio di un default della Russia.

"Le dichiarazioni della parte russa sono solo loro richieste. Tutte le dichiarazioni mirano, tra l'altro, a provocare tensioni nei media. Le nostre posizioni restano le stesse: cessate il fuoco, ritiro delle truppe e rigide garanzie di sicurezza con formule specifiche". Così su Twitter il consigliere del presidente Zelensky e capo dei negoziatori ucraini, Mykhailo Podoliak, commentando le affermazioni del russo Medinsky su smilitarizzazione e neutralità dell’Ucraina.

La fase attiva della guerra dovrebbe concludersi in 2-3 settimane. Lo ha scritto sul suo canale Telegram il consigliere dell’ufficio di presidenza ucraino Oleksiy Arestovych. «La fase attiva è quasi terminata vicino a Kiev, Kharkiv, Sumy e Chernihiv. Anche se (i russi, ndr) dovessero aggiungere alcune riserve da qualche parte, provare ad andare all’offensiva, finirà comunque con la loro sconfitta. La fine è qui, hanno perso strategicamente, perdono e rapidamente. Penso che a metà aprile, alla fine di aprile, i residenti di Kiev che se ne sono andati potranno tornare a casa».

Il presidente cinese Xi Jinping mette in guardia dalle distorsioni delle sanzioni. Applicandole «a tutto tondo e in maniera indiscriminata, sono le persone comuni a soffrirne: se saranno ulteriormente potenziate, innescheranno anche gravi crisi nell’economia globale, nel commercio, nella finanza, nell’energia, nell’alimentazione e nella filiera industriale, peggiorando ulteriormente la già difficile economia mondiale e provocando perdite irreparabili», ha detto Xi a Biden mentre l’Occidente sta discutendo di un ulteriore potenziamento delle misure punitive contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina.

Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato tutte le parti coinvolte nella crisi in Ucraina «a sostenere congiuntamente il dialogo e il negoziato tra Russia e Ucraina e trattare i risultati e la pace». Lo riferisce l'agenzia Xinhua in merito al colloquio avuto da Xi con il suo omologo americano Joe BIden. «Gli Stati Uniti e la Nato dovrebbero anche condurre un dialogo con la Russia per risolvere il nodo cruciale della crisi ucraina e risolvere i problemi della sicurezza sia della Russia che dell'Ucraina», ha aggiunto Xi.

E’ durata quasi due ore la telefonata tra Joe Biden e il presidente cinese Xi Jinping, secondo fonti della Casa Bianca. Esattamente un’ora e 50 minuti. Anche il network statale cinese Cctv, riporta che il colloquio è iniziato alle 21 locali (14 in Italia) ed è finito alle 22.52.

La tv di Stato russa ha tagliato improvvisamente il discorso del presidente Vladimir Putin allo stadio Luzhniki di Mosca, dove era intervenuto in occasione dell'anniversario dell'annessione della Crimea. Al taglio brusco delle parole del presidente sono seguiti canti patriottici. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha in seguito spiegato che l'interruzione è stata causata da "un guasto tecnico di un server". Putin ha terminato il discorso - Rossiya 24 ha poi trasmesso in differita il finale mancante - con le parole di Fyodor Ushakov, ammiraglio di epoca zarista, santificato e poi diventato, sempre per iniziativa della Chiesa ortodossa, protettore della flotta dei bombardieri strategici russi. L'inizio dell'operazione in Ucraina, ha detto Putin, ha coinciso con l'anniversario della nascita di Ushakov, che non ha mai perso una battaglia. "'Le tempeste portano alla gloria della Russià. Così è stato allora! Così è oggi! E così sarà sempre!", ha concluso.

Sulla neutralità di Kiev «le parti sono vicine» ha detto Vladimir Medinsky, il mediatore russo alle trattative che vanno avanti ininterrottamente da giorni. Da tempo la delegazione ucraina aveva fatto capire di non avere una posizione intransigente a proposito del loro ingresso nella Nato. Medinsky ha detto che riguardo la smilitarizzazione dell’Ucraina «siamo a metà strada». Sul Donbass, invece la posizione di Mosca resta la stessa: «on torniamo indietro»

Kiev si avvia ad un’altra notte di coprifuoco. Lo riporta il Kyiv Independent citando l'amministrazione regionale della capitale. Il nuovo coprifuoco scatterà alle 20 di questa sera e resterà in vigore fino alle 7 di domani mattina.

«La difesa della regione di Kiev continua. Vi chiediamo di accettare il coprifuoco con comprensione. Tali misure sono obbligatorie e mirano alla sicurezza dei residenti», sottolineano in una nota le autorità locali.

«Diversificare l’utilizzo» dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche affinchè «le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti appartenenti alle categorie individuate, in conseguenza della crisi in Ucraina». E’ quanto prevede la bozza del decreto che sarà discusso oggi in Cdm.

L’emittente televisiva ucraina sul web Hromadske ha denunciato che una sua giornalista, Victoria Roshchyna, è «tenuta prigioniera» dai servizi russi. «Lavorava sul campo nell’est e nel sud dell’Ucraina dall’inizio della guerra, ma dal 12 marzo non riusciamo a contattarla», si legge sul profilo Twitter della tv.

«In base ad alcune testimonianze, in quel momento la giornalista si trovava a Berdiansk (80 km da Mariupol), temporaneamente occupata. Il 16 marzo abbiamo appreso che il giorno prima, Victoria Roshchyna era stata arrestata dall’FSB russo. Attualmente, non sappiamo dove sia».

Aiuti a famiglie e imprese e accoglienza dei profughi: è di oltre trenta articoli la bozza del decreto per contrastare «gli effetti economici e umanitari per contrastare la crisi ucraina», ancora in via di definizione e che sarà questa sera sul tavolo del Consiglio dei ministri. Tra le misure interventi sulle bollette - dalle rate al bonus sociale - di rafforzamento del golden power, per l’autotrasporto e per il turismo e misure per calmierare il caro-materiali negli appalti pubblici.