Ucraina: Federer dona mezzo milione dollari per aiutare bambini

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Roger Federer non è rimasto indifferente al dolore che ha colpito l'Ucraina. La leggenda del tennis svizzero ha donato 500mila dollari in aiuti per i bambini ucraini. "Quello che sta accadendo in Ucraina terrorizza me e la mia famiglia - scrive l'ex n.1 del tennis - I nostri cuori sono spezzati a causa della sofferenza di persone innocenti. Difendiamo la pace. Prima di tutto, voglio aiutare i bambini con il mio sostegno. Attualmente circa 6 milioni di bambini ucraini non vanno a scuola. Sappiamo che questo è un momento estremamente critico per garantire l'accesso all'istruzione. Vogliamo sostenerli nella lotta contro questa esperienza estremamente traumatica. Forniremo supporto ai bambini dall'Ucraina. Attraverso la Roger Federer Foundation, sosterremo War Child Holland donando 500.000 dollari per garantire che i bambini ucraini continuino la loro istruzione". (ANSA).