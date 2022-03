Ucraina: rifugiata muore davanti ai figli appena arrivata a Roma

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - E' morta per un malore poco dopo esser scesa dal pullman che l'aveva portata a Roma e via dalla guerra in Ucraina. Vittima una donna ucraina di 46 anni morta davanti ai due figli piccoli con i quali aveva affrontato il lungo viaggio. La donna questa mattina a piazzale 12 ottobre, in zona Colombo, poco dopo essere scesa dal bus si è accasciata a terra rimanendo cosciente per qualche minuto. I passanti hanno subito allertato il personale del 118 che una volta sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La vittima aveva viaggiato con altri profughi provenienti dall'Ucraina insieme ai due figli minori. I bambini si trovano ora in una struttura di accoglienza. (ANSA).