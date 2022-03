Caraibi: attaccato da uno squalo, muore turista italiano

Un turista italiano è morto in Colombia per le ferite riportate in seguito all’attacco di uno squalo. L’incidente è avvenuto nell’arcipelago colombiano di San Andrès, nel Mar dei Caraibi. Lo riportano le autorità e i media locali.

L’uomo, 56 anni, secondo le prime informazioni originario di Roseto Degli Abruzzi, stava nuotando nei pressi di una scogliera poco frequentata dai bagnanti quando è stato improvvisamente morso dall’animale. Alcune persone, richiamate dalle urla, sono accorse riuscendo a recuperarlo dopo che, a fatica, aveva raggiunto gli scogli. Ricoverato in ospedale, il 56enne è morto per dissanguamento a causa della profonda ferita a una gamba.

Turista muore per attacco squalo: ambasciata segue vicenda

L’ambasciata d’Italia a Bogotà sta seguendo attivamente la vicenda del decesso di Antonio Straccialini, ucciso ieri verso mezzogiorno da uno squalo sull'isola di San Andrès e, sono stati già avviati i contatti con i famigliari del connazionale, originario di Roseto degli Abruzzi.

L’isola di San Andrès, pur appartenendo alla Colombia, è distante quasi 800 chilometri dalla città di Cartagena, ed è molto vicina al Nicaragua.

Il cadavere di Straccialini si trova ora nell’ospedale Hospital Clarence Lynd Newball Memorial, ed i suoi responsabili attendono ora di conoscere le decisioni dei famigliari, che dovrebbero essere prese in tempi rapidi, tenendo conto anche dell’esistenza a San Andrès di un clima tropicale che crea problemi di conservazione.