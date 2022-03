Covid: in Lombardia tasso di positività in calo al 12%

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Con 67.165 tamponi, sono 8.052 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in calo al 12% ( (ieri 12,5%). Sono stabili i ricoverati nelle terapie intensive (58), crescono quelli negli altri reparti (+22, 880). I decessi sono 17 per un totale di 39.043 dall'inizio della pandemia. I nuovi casi per provincia sono a Milano 2.843, a Bergamo 472, a Brescia 890, a Como 589, a Cremona 261, a Lecco 279, a Lodi 132, a Mantova 291, a Monza e Brianza 633, a Pavia 403, a Sondrio 115 e a Varese 794. (ANSA).