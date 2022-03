A 17 anni rapinato e abusato in strada, due arresti

Un ragazzo di 17 anni è stato rapinato e abusato in strada ieri notte alla periferia di Roma. E' accaduto in via Ottaviano di Montecelio, in zona Casal Monastero.

Il ragazzino è stato avvicinato da due coetanei mentre saliva in macchina. I due prima si sono fatti consegnate i soldi che aveva e il cellulare, poi hanno abusato di lui. I due, che hanno 17 e 18 anni, cittadini tunisini, sono successivamente arrestati.