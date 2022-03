Casa Bianca, Biden non andrà in Ucraina questa settimana

(ANSA) - WASHINGTON, 20 MAR - La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha escluso che Joe Biden vada in Ucraina questa settimana quando sarà a Bruxelles per il vertice Nato e il Consiglio europeo. "Non è in agenda un viaggio in Ucraina", ha scritto in un Tweet Psaky. (ANSA).