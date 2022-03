Covid: Marche, incidenza cresce,+ 2.396 casi, +6 ricoveri

(ANSA) - ANCONA, 20 MAR - Nelle Marche, alla vigilia del passaggio in zona bianca, continua a salire il tasso di incidenza cumulativo arrivato a 1.152,79 su 100mila abitanti (ieri 1.133,01), mentre si sono registrati 2.396 nuovi positivi al covid nell'ultima giornata, il 44,5% dei 5.771 tamponi del percorso diagnostico su 7.281 tamponi totali. Secondo i dati della Regione Marche aumentano i ricoveri, che sono 202, più 6 rispetto a ieri. Quattro infine i decessi, che fanno salire il totale a 3.666 dall'inizio della pandemia. Dei 2.396 nuovi casi, 395 sono persone con sintomi, 697 contatti stretti di casi positivi, 659 contatti domestici, 2 positivi in setting scolastico formativo, 4 in setting lavorativo. Ancona resta la provincia con il maggior numero di casi nelle 24 ore con 688, seguita da Macerata (467), Pesaro Urbino (406), Ascoli Piceno (377), Fermo (368), oltre a 90 nuovi positivi di fuori regione. E sono sempre le fasce di età 25-44 e 45-59 anni quelle dove il virus circola maggiormente, rispettivamente con 618 e 551 positivi rispettivamente, seguite da 70-79 con 232. Tra i ricoveri, diminuiscono quelli in terapia intensiva, che scendono a 7 (-2), aumentano quelli in semi intensiva 62 (+10), calano quelli in reparti non intensivi, 133 (-2), sempre secondo i dati della Regione ci sono poi 29 dimessi. L'occupazione di posti letto da parte di pazienti covid è 2,7% per le intensive, 19,11% per l'area medica. Sono morti 3 uomini e 1 donna, di età compresa tra 79 e 92 anni, tutti con patologie pregresse. Ci sono 25 persone in osservazione nei pronto soccorso e 125 ospiti in strutture territoriali. Sono 16.316 i positivi alla data di oggi, tra ricoverati e isolamento. Ci sono complessivamente 25.460 persone in quarantena o isolamento domiciliare, di cui 906 con sintomi. Infine i guariti salgono a 344.990 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. (ANSA).