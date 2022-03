Tre ricoverati in più Umbria, stabile positività test

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - Tre ricoverati Covid in più negli ospedali dell'Umbria, ora 193, sei dei quali nelle terapie intensive, dato stabile. I nuovi casi sono stati 1.907, scaturiti dall'analisi di 2.112 tamponi e 7.989 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 18,87 per cento praticamente invariato rispetto a sabato quando era 18,77. Emerge dai dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono emersi 1.814 guariti e ci sono stati altri due morti. Gli attualmente positivi salgono ora a 20.934, 91 in più. (ANSA).