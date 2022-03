Ucraina: Mosca, usato ancora un missile ipersonico

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Per il secondo giorno consecutivi, Mosca afferma di aver utilizzato un sistema missilistico ipersonico contro obiettivi militari ucraini. Lo riferisce Interfax. Ieri Mosca aveva reso noto di aver lanciato un missile ipersonico 'Kinzhal' (pugnale) per distruggere un deposito di munizioni sotterraneo nell'ovest dell'Ucraina. E' la prima volta che un'arma di questo tipo viene utilizzata in un teatro di guerra. (ANSA).