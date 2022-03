William e Kate in Belize, tour Caraibi primo da pandemia

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Il duca e la duchessa di Cambridge, William e Kate, sono arrivati nelle scorse ore in Belize per la prima tappa di un tour dei Caraibi che vedrà la coppia reale anche in Giamaica e alle Bahamas. Il viaggio rientra nelle attività dell'anno dedicate al Giubileo di Platino di Elisabetta II che segna i 70 anni di regno della sovrana britannica, ed è il primo dall'inizio della pandemia. Ne dà contro la Bbc. Il tour è tuttavia anche segnato dalle proteste, al punto che una sosta in una piantagione di cacao di un villaggio indiano è stata eliminata dal programma a causa delle proteste dei residenti. Il villaggio di Indian Creek è in lite da tempo con l'organizzazione caritatevole 'Flora e Fauna' in cui William è coinvolto, per una proprietà contestata. I residenti quindi, come gesto simbolico, si sono opposti all'atterraggio sul campo di calcio del villaggio dell'elicottero con i reali . (ANSA).