Zeelensky a Israele, dovete fare una 'scelta'

(ANSA) - TEL AVIV, 20 MAR - Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto nel suo discorso ai deputati della Knesset, trasmesso anche in piazza a Tel Aviv, che Israele "deve fare una scelta". "Sono sicuro - ha detto - che sentite la nostra pena, ma potete spiegare perchè vi stiamo ancora chiedendo aiuto'? Poi ha chiesto perchè Israele non abbia ancora fornito armi all'Ucraina e non abbia imposto sanzioni alla Russia. (ANSA).