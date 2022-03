Morta accoltellata a Castelnovo Sotto, fermato il genero

Un uomo di circa 30 anni, straniero, è stato fermato dai Carabinieri a Castelnovo Sotto, nel Reggiano.

I militari sono intervenuti in una casa del paese dove una donna di 60 anni, italiana, era stata trovata morta accoltellata. Si tratterebbe della suocera del fermato. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e il contesto.