Cina, si schianta aereo con 132 persone a bordo

(ANSA) - PECHINO, 21 MAR - I media ufficiali cinesi hanno riferito che un Boieng 737 di China Eastern con 132 persone a bordo si è schiantato nella provincia meridionale del Guangxi. "Non è ancora chiaro se ci siano o no vittime", hanno precisato. L'aereo, partito da Kunming e diretto a Guangzhou, ha avuto un "incidente" nella regione del Guangxi, nel sud della Cina, cadendo in una zona montuosa coperta da foreste nella contea di Teng e provocando un vasto incendio. Lo riferiscono i media ufficiali, tra cui la Cctv e la Xinhua, aggiungendo che le squadre di soccorso sono state inviate sul posto. Sui social media in mandarino, intanto, sono state già diffuse le immagini delle fiamme riprese da lontano. A bordo sono stati segnalati 123 passeggeri e 9 componenti dell'equipaggio. Il presidente Xi Jinping, "sconvolto" per l'incidente, ha impartito le istruzioni di risposta all'emergenza che ha coinvolto nel pomeriggio il Boeing. Nel resoconto del network statale Cctv, ha richiesto tutti gli sforzi possibili "per organizzare la ricerca e il salvataggio, gestire adeguatamente le conseguenze, rafforzare le indagini sui potenziali rischi per la sicurezza nell'aviazione civile e garantire l'assoluta sicurezza delle operazioni di aviazione". (ANSA).