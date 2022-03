Tornano più di 200 i ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAR - Tornano sopra quota 200 i ricoverati Covid in Umbria. Sono infatti 202, nove in più, al 21 marzo mentre restano sei i posti occupati nelle terapie intensive. emerge dai dati sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 764 nuovi positivi, 713 guariti e tre morti. Gli attualmente positivi sono ora 20.982, 48 in più rispetto a domenica. Sono stati analizzati 563 tamponi e 3.391 test antigenici, per un tasso di positività del 19,3 per cento mentre era 20,8 lunedì della scorsa settimana. (ANSA).