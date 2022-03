Covid, i contagi in 24 ore tornano a sfiorare i 100mila

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Tornano verso quota centomila i contagi per il Covid nell'arco di 24 ore: il bollettino di oggi registra 96.365 nuovi positivi. L'ultimo dato più alto si era verificato lo scorso 8 febbraio, quando si erano contati 101.864 contagi in un giorno. Sempre secondo i dati del ministero della Salute, ieri i nuovi positivi erano stati 32.573. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 197 (ieri erano state 119). Si attestato a 641.896 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 218.216. Il tasso di positività è al 15,01%, stabile rispetto al 14,9% di ieri. Sono invece 455 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.969, ovvero 241 in più rispetto a ieri. I dati del ministero indicano poi che sono 1.200.607 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 25.327 nelle ultime 24 ore. In totale sono 13.992.092 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 158.101. I dimessi e i guariti sono 12.633.384, con un incremento di 71.380 rispetto a ieri. (ANSA).