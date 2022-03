Dl Ucraina bis: mezzo miliardo per l'accoglienza e la sanità

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Il decreto Ucraina bis pubblicato in Gazzetta ufficiale stanzia oltre mezzo miliardo di dollari per l'accoglienza e l'assistenza sanitaria dei profughi ucraini che arrivano in Italia. Nel dettaglio 348 milioni, coperti dal Fondo per le emergenze nazionali e gestiti dalla Protezione civile tramite ordinanze non ancora pubblicate, sono destinati per il 2022 all'accoglienza, che segue un doppio binario: il Contributo di autonoma sistemazione (Cas) che copre le spese d'affitto dei profughi e riguarda fino a 60mila persone per una durata massima di 90 giorni (poi andrà rifinanziato); e l'accoglienza diffusa, che riguarda fino a 15mila persone ospitate attraverso il Terzo settore, istituti religiosi e famiglie Il ministero dell'Interno riceverà risorse ulteriori per 7.533.750 euro nel 2022 finalizzate "all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza". Un ulteriore stanziamento di 152 milioni per il 2022 è destinato alle regioni e province autonome per coprire un un contributo forfetario - ancora da quantificarsi - per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, per un massimo di 100mila profughi. (ANSA).