Onu, fuggiti oltre 3,5 milioni di ucraini

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Più di 3,5 milioni di rifugiati sono fuggiti dall'Ucraina. E' l'ultimo aggiornamento dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), come riporta Cnn. Secondo l'aggiornamento, 3.532.756 rifugiati sono fuggiti dall'Ucraina da quando l'invasione russa è iniziata il 24 febbraio. La soglia dei 3,5 milioni di rifugiati è "tragica" per l'Ucraina, ha commentato a Ginevra il portavoce dell'Unhcr, Matthew Saltmarsh. "Quando la si somma al dato, reso noto alla fine della settimana scorsa, di circa 6,5 milioni di persone sfollate all'interno dell'Ucraina, siamo a quasi a un quarto di tutta la popolazione", ha aggiunto. "La velocità e l'entità" di questa crisi di sfollati e rifugiati sono "senza precedenti nei tempi recenti ", ha aggiunto Saltmarsh nel corso di un briefing dell'Onu per i media. (ANSA).