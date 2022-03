Venezia:ai turisti pistole acqua contro gabbiani 'predatori'

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAR - Albergatori veneziani a convegno per studiare il modo più efficace di scacciare i gabbiani "predatori", i volatili di grandi dimensioni che planano sui clienti intenti a fare colazione all'aperto, cercando di rubare il cibo. Finora gli hotel hanno agito di fantasia, con idee come quella di fornire agli ospiti delle pistole ad acqua, sperimentata dal 'Monaco & Grand Canal' o dal 'Gritti', che a inizio stagione chiama a proprie spese un falconiere, con rapaci che cacciano i voraci pennuti. A spaventare i clienti è soprattutto la mole degli uccelli, i gabbiani reali - in dialetto "magòghe" - che nel tempo hanno rimpiazzato i più mansueti colombi, molestando i turisti che mangiano all'aperto, anche lungo calli e nei campi cittadini. Nel seminario promosso dall'associazione albergatori (Ava), si discuterà, tra gli altri sistemi, di dissuasori elettrostatici e meccanici, la tecnica del "bird free", sistemi acustici con centraline vocal, falconeria. (ANSA).