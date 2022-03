Figli coppie omogenitoriali, Torino sospende registrazioni

(ANSA) - TORINO, 23 MAR - Torino interrompe le trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Una decisione "presa con grande difficoltà in via cautelativa, in attesa del pronunciamento della Cassazione", annuncia "amareggiato" il sindaco Stefano Lo Russo, destinatario di una comunicazione prefettizia che lo richiama ad attenersi alle norme ricordando che l'eventuale registrazione costituisce una violazione di legge. "Dietro le leggi - dice - ci sono sentimenti, persone, bimbi, storie personali. È iniquo che un cittadino, a seconda del Paese in cui nasce, abbia diritti o no, è una violenza ed è su queste cose che si fonda l'unità di un continente". (ANSA).