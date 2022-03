Incendio nave: guardia costiera greca recupera altri due corpi

(ANSA) - ATENE, 24 MAR - Altri due corpi sono stati recuperati stamane su un traghetto italiano che ha preso fuoco il 18 febbraio scorso al largo dell'isola greca di Corfù, portando il bilancio delle vittime a 11. Lo rende noto la guardia costiera greca. Nove cadaveri erano stati precedentemente trovati nelle stive dell'Euroferry Olympia, mentre due persone risultano ancora disperse, ha detto un funzionario dell'ufficio stampa della guardia costiera. Oggi "sono stati scoperti altri due corpi durante la perquisizione del traghetto", ha aggiunto. Il rogo, scoppiato all'alba del 18 febbraio sulla nave con quasi 300 persone a bordo, è stato spento solo una settimana dopo. L'incendio è divampato due ore dopo che il traghetto aveva lasciato il porto greco di Igoumenitsa diretto a Brindisi. Le indagini per determinare le cause del rogo sono ancora in corso. (ANSA).