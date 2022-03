Odessa sotto attacco. Colpito il ponte di Chernihiv, cruciale per gli aiuti

Odessa sotto attacco

«La situazione è sotto controllo ora. L’aggressione della Russia cresce giorno dopo giorno ma grazie al nostro sistema di difesa tutto è sotto controllo». Lo ha sottolineato, parlando con l’ANSA, il portavoce dell’esercito ucraino per l’Oblast di Odessa, Sergey Bratchuk. Sul ruolo dell’Ue nella guerra Bratchuk ha spiegato di essere «consapevole del fermo appoggio della società civile e dei leader europei». «Credo che l’Europa darà seguito a quanto detto in termini di aiuti, soprattutto per ciò che riguarda l’invio di sistemi anti-aereo. Noi li stiamo aspettando e probabilmente ne ricevere di altri nei prossimi giorni», ha spiegato. (ANSA).

Colpito ponte Chernihiv cruciale per aiuti

Sarebbe stato bombardato da truppe russe nella notte

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Bombardato nella notte un ponte a Chernihiv, a 130 chilometri da Kiev, ritenuto cruciale per portare aiuti umanitari ed evacuare i civili. Lo riferisce The Kyiv Independent. Il consigliere del ministero dell’Interno ucraino Anton Gerashchenko ha riportato la notizia sul suo account Telegram questa mattina, citando la conferma del capo dell’amministrazione statale regionale di Chernihiv, Vyacheslav Chaus. (ANSA).