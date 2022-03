Orsi Trentino: Fugatti, Consiglio Stato pensa siano Yoghi

(ANSA) - TRENTO, 23 MAR - "La Provincia di Trento non si assume la responsabilità di quello che accadrà in futuro. Purtroppo è accaduto più volte che orsi problematici, non tutti gli orsi, hanno attaccato l'uomo. Quindi noi stiamo cercando azioni per tutelare la sicurezza pubblica delle persone, dobbiamo catturarli o abbatterli perché aggrediscono le persone e questo non viene compreso dagli organi amministrativi dello Stato. Perché credono che gli orsi siano quelli dei fumetti, che l'orso sia come Yoghi, e vivendo lontano dalle montagne intervengono con sentenze amministrative su chi è in prima linea, su chi deve tutelare la sicurezza delle persone sul territorio. In questo c'è mancanza di rispetto perché la sicurezza la diamo noi, non i giudici amministrativi. Sarà responsabilità di chi fa sentenza, che non mi permette, come presidente della Provincia, di intervenire tempestivamente". Lo ha detto a il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, durante il Forum ANSA, rispondendo ad una domanda sul recente pronunciamento del Consiglio di stato, che ha rigettato la richiesta di gestione autonoma dei grandi carnivori in Trentino. (ANSA).