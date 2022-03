Niente immunità in Gb su accuse di molestie a Juan Carlos

(ANSA) - LONDRA, 24 MAR - L'ex re di Spagna Juan Carlos, 84 anni, non gode di immunità penale per il suo status di fronte alla giustizia del Regno Unito e dovrà quindi rispondere dell'accusa di molestie avanzata contro di lui dinanzi a un tribunale di Londra dalla sue ex amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. Lo ha stabilito l'Alta Corte britannica. I legali dell'ex sovrano, che ha abdicato da tempo e peraltro non vive nel Regno, avevano chiesto il riconoscimento dell'immunità nel dicembre scorso. (ANSA).