Ucraina: media, erette protezione dei monumenti a Kiev

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - A Kiev, capitale ucraina sono state erette strutture di protezione per i monumenti a fronte della guerra in corso. Lo scrive il sito Pravda precisando che il Dipartimento per i Beni Culturali sta lavorando sui modelli in 3D di importanti monumenti storici e culturali, ed edifici che potrebbero essere presi di mira dagli occupanti russi. In campo anche attivisti che hanno protetto i mosaici della funicolare e svolto lavori presso il Teatro Podil. Kiev ha invitato tutti i rappresentanti interessati del settore edile a unirsi alla protezione dei monumenti della capitale (ANSA).